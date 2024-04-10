Обзор эффектного матча «Реала» и «Сити» в ЛЧ

Это шоу с шестью голами, половина из которых просто прекрасна, вряд ли можно превзойти.

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Спасибо «Реалу» и «Манчестер Сити» за тот футбол, который мы увидели в их первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Что за игра – просто сказка!

Кто бы мог представить ещё в начале сезона, что «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в плей-офф Лиги чемпионов с Луниным и Ортегой в воротах? И что у «сливочных» в центре обороны выйдет Тчуамени? Но так сложились обстоятельства из-за травм основных игроков. Уже через 38 секунд после начала матча Грилиш посадил француза на жёлтую карточку и заработал штрафной, ставший роковым для хозяев. Ошибка Лунина подарила англичанам быстрый гол. Украинский голкипер, похоже, не ожидал удара Бернарду Силвы низом в ближний угол, а рикошет от земли ещё сильнее удивил Лунина.

Некоторое время «Реал» выглядел растерянным, приходил в себя после неожиданно пропущенного мяча. «Ман Сити» мог забить ещё, когда Холанду дали нанести его единственный удар в первом тайме, – норвежец попал в Лунина. Но вскоре команде Карло Анчелотти повезло забить, в общем-то, случайный гол первым же ударом. Камавинга ушёл от Грилиша и зарядил из-за штрафной: Ортега наверняка сделал бы сейв, если бы траекторию движения мяча не поменял рикошет от Диаша. Хосепу Гвардиоле оставалось только принять как факт: бог дал, бог и взял.

У Анчелотти было девять дней на подготовку к этому матчу, что сильно расстроило Гвардиолу. И тренер «Реала», в отличие от своего оппонента, успел кое-что придумать и наиграть. В этот раз «сливочные» играли по схеме 4-2-3-1 с Родриго на левом фланге, Вальверде на правом и Винисиусом Жуниором впереди. Взаимодействия двух бразильцев превратились в проблему для обороны «Манчестер Сити». В эпизоде со вторым голом гениально сыграл Винисиус: увёл за собой в глубину Стоунза и отдал тонкий пас на ход в освободившуюся зону под рывок Родриго. Вингер улетел к воротам, а небольшой рикошет от ноги Аканджи опять оставил голкипера без сейва.

При счёте 2:1 «Реал» плотно и узко оборонялся средним блоком, разрушая все попытки чемпионов Англии создать что-то при помощи долгого владения. «Горожане» до перерыва контролировали мяч 63% времени, однако больше не создавали голевых моментов. До Холанда мяч в штрафной не доходил, команда Гвардиолы выполнила всего два кросса (один точный).

Первые минуты второго тайма превратились в сплошную позиционную атаку «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы катала мяч на чужой половине и даже трети поля, а «Реал» стал ещё глубже обороняться. Но в то же время «Реал» проводил очень опасные контрвыпады, здорово выходя из-под прессинга англичан. Беллингем имел момент, потом Винисиус.

Но «Реал» не реализовал свои шансы, а «Манчестер Сити» шаг за шагом приближался к собственной цели – ответному голу. Один удар в створ, второй… Команда Гвардиолы перевернула игру в том числе за счёт подключений к чужой штрафной защитников, создававших численное преимущество: опорники «сливочных» не знали, на кого выдёргиваться. Так Стоунз оказался перед штрафной «Реала» и сделал голевую передачу на Фодена.

Третий гол «Манчестер Сити» забил всего через пять минут после второго и также усилиями защитника. Гвардиола, видимо, верит в примету, согласно которой для победы в Лиге чемпионов в составе команды должны быть хорваты. На «Сантьяго Бернабеу» сыграли Гвардиол и Ковачич. И Йошко именно в плей-офф ЛЧ забил свой первый мяч за «Ман Сити». Защитник рванул вперёд и зарядил как следует из-за штрафной.

Но у «Реала»-то есть свой хорват, да ещё и обладатель «Золотого мяча»! Выход Модрича помог команде Анчелотти собраться с силами и ещё раз отыграться. За четверть часа до конца хозяева соорудили красивую атаку с участием Луки, Вини и Вальверде: уругвайцу не хватило опекуна, и он блестяще этим воспользовался. Исполнил непростой удар, положив корпус, на зависть любому форварду.

Наверное, ничья – самый справедливый результат этого красивого матча. По статистике ударов тоже получилось фактически равенство (14:13, в створ – 5:6, из штрафной – 8:5). Интрига сохранилась до ответной встречи в Манчестере, которая состоится 17 апреля.