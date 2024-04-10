Испанский тренер рассказал о недостающих вещах из России

Бывший главный тренер московского «Спартака», испанец Рауль Рианчо рассказал, каких российских вещей ему не достает. Его слова приводит Sport24.

Рианчо заявил, что в Испании ему не хватает российских людей, а также московского метро, которое он назвал лучшим в мире.

«Хорошие вещи есть везде, и мы должны наслаждаться тем, что есть в каждой стране», — подчеркнул он.

Рианчо работал в «Рубине» в 2009–2014 годах. «Спартаке» он возглавлял в 2018 году.

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