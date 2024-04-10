Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о своем будущем в клубе

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел ответил на вопрос о своём будущем в клубе, отметив, что сейчас он сконцентрирован на том, чтобы помочь команде завоевать чемпионский титул в РПЛ.

— По окончании сезона ты останешься в «Зените» или, может быть, пора искать новые вызовы?

— Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»! — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

26-летний Вендел перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года из «Спортинга». Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 22 млн.

В нынешнем сезоне Вендел забил четыре гола и сделал восемь голевых передач в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах.