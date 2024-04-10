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«Спартак» хотел подписать Сарри на замену Абаскалю. Маурицио отказался, так как летом должен возглавить «Милан» («СЭ»)

Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака».

Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака»
© Sports.ru

По данным «Спорт-Экспресса», руководство московского клуба предлагало Маурицио Сарри пост главного тренера.

Итальянский специалист не принял предложение «Спартака», так как имеет договоренность с руководством «Милана» и должен возглавить итальянский клуб этим летом.

65-летний итальянец в марте после 4 поражений подряд был уволен из «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. Ранее Сарри был главным тренером «Ювентуса», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.

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