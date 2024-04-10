Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака».

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По данным «Спорт-Экспресса», руководство московского клуба предлагало Маурицио Сарри пост главного тренера.

Итальянский специалист не принял предложение «Спартака», так как имеет договоренность с руководством «Милана» и должен возглавить итальянский клуб этим летом.

65-летний итальянец в марте после 4 поражений подряд был уволен из «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. Ранее Сарри был главным тренером «Ювентуса», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

На данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.