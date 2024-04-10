Защитник «Факела» Сенхаджи: жизнь в России хороша

Футболист воронежского «Факела» Райан Сенхаджи рассказал, что комфортно чувствует себя в России.

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«Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твоё происхождение, какие-то другие вещи. Здесь всё очень хорошо», — приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, о переходе Райана воронежский клуб объявил 15 января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах в составе «Крумовграда» (Болгария), в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс. В составе воронежского клуба француз сыграл четыре матча. После 22 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 воронежский «Факел» набрал 26 очков и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице.