Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится в субботу, 13 апреля. Игра для сине-бело-голубых будет выездной, стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.

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«Встречаются команды, которые находятся на первом и втором местах — турнирное положение и уровень команд позволяет надеяться на хорошую и качественную игру между клубами. Это добавляет ажиотажа. Будем надеяться, что получится очень интересный футбол», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 22 сыгранных в рамках Российской Премьер-Лиги матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России, «Зенит» выигрывал титул на протяжении пяти лет подряд. После матча с «Краснодаром» команда Сергея Семака встретится с «Оренбургом» на домашней арене.