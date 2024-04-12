Митрофанов: многие национальные федерации выразили РФС соболезнования в связи с терактом

Многие иностранные национальные федерации прислали в Российский футбольный союз (РФС) письма с соболезнованиями в связи с терактом в "Крокус сити холле". Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

25 марта планировалось провести товарищеский матч между сборными России и Парагвая в Москве, но игра была отменена из-за теракта в "Крокус сити холле".

"Произошла трагедия, понятно, что в такой момент проводить какие-то мероприятия было неправильно, - сказал Митрофанов. - Приняли соответствующее решение. Игра пройдет не в этом году. Очень много федераций направили письма с соболезнованиями".

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадал 551.