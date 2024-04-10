Президент «Барселоны» оценил важность матча Лиги чемпионов с ПСЖ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко оценил значимость для команды первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Пари Сен‑Жермен».

Встреча «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду на стадионе «Парк де Пренс». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало — в 21:40 (мск).

— Я полностью готов. Я вижу, что игроки очень мотивированы, это мотивирует и меня. Послание нашим болельщикам — верить в наших игроков и нашего тренера. У нас отличная команда. Мы сконцентрированы на результате, важно, чтобы игроки знали, что я бы не променял ни одного из наших игроков на футболиста «ПСЖ». Важность матча по шкале от одного до 10? 10. Ну, 9,5, 10 — это финал. Прошло четыре года с тех пор, как мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нам нужно постараться вернуть игру в нужное русло. Я уверены, что игроки и тренерский штаб Хави объединены одной идеей. Они верят в свои возможности, мне приятно, что у нас есть такие футболисты, — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ответная игра пройдет в Барселоне 16 апреля.