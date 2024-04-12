Анчелотти ответил на вопрос о низком уровне игры Мбаппе, Холанда и Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о не самых лучших выступлениях форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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«Низкий уровень Мбаппе, Холанда и Беллингема? Что ж, успокойтесь. Возможно, в первом матче они не показали свои лучшие варианты, но впереди ответные игры. Будьте осторожны с теми тремя, кого вы упомянули», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, мадридский «Реал» Беллингема сыграл вничью с «Манчестер Сити» Холанда (3:3), а «ПСЖ» с Мбаппе в составе уступил «Барселоне» (2:3).

Ответные матчи в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля.