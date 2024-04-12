Нападающий «Аль-Хиляля» Малком признан лучшим игроком Суперкубка Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком, ранее выступавший в составе «Зенита», признан лучшим футболистов Суперкубка Саудовской Аравии. Об этом информирует пресс-служба «Аль-Хиляля» в соцсети Х (ранее Twitter).

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В матче полуфинала этого соревнования с «Аль-Насром» (2:1) Малком забил победный гол. В финале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (1:4), который состоялся сегодня, 11 апреля, экс-футболист сине-бело-голубых оформил дубль.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и десятью результативными передачами.

Напомним, Малком выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 24 результативными передачами.