Киллиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Киллиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в ЛЧ. Как сообщает Stats Foot, Мбаппе в возрасте 25 лет и 112 дней стал самым молодым полевым игроком, который принял участие в 70 матчах Лиги чемпионов. Ранее рекорд принадлежал Лионелю Месси (25 лет 121 день).

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На момент написания новости "ПСЖ" на своем стадионе уступает "Барселоне" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственным забитым мячом отметился Рафинья. В текущем сезоне Киллиан Мбаппе провел за парижский клуб 40 матчей и отметился 39-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 180 миллионов евро. Ранее появилась информация о том, что игрок летом перейдет в мадридский "Реал" на правах свободного агента.