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Дани Алвес вернул деньги отцу Неймара, который внёс залог за экс-футболиста

Бывший защитник сборной Бразилии по футболу и каталонской «Барселоны» Дани Алвес вернул деньги отцу своего экс-партнёра по испанской команде Неймара. Об этом сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на слова Инес Гвардиолы, адвоката Дани Алвеса.

Дани Алвес вернул деньги отцу Неймара, который внес залог за экс-футболиста
© Чемпионат.com

Ранее в СМИ появлялась информация, что отец Неймара помог выплатить залог в размере € 1 млн за осуждённого на 4,5 года за изнасилование Алвеса. Инес Гвардиола сообщила, что экс-игрок сборной Бразилии одолжил € 150 тыс. у отца Неймара и неделю назад вернул эти деньги.

Напомним, в конце марта 2024 года Дани Алвес вышел на свободу под залог в € 1 млн до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу. Marca со ссылкой на El País информировала, что бразилец намерен вернуться в футбол.

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