Мбаппе впервые в этом сезоне ЛЧ не смог попасть в створ ворот

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

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Таким образом, французский форвард не отметился результативными действиями и впервые в этом сезоне за девять матчей турнира не сумел попасть в створ ворот соперника. В этом матче 25-летний нападающий совершил три попытки удара в сторону ворот и трижды попал в офсайд.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 39 голов и девять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.