Черчесов: заслуживает ли Карпин новый контракт? Главное, чтобы была польза для сборной

Российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном продлении контракта Валерия Карпина со сборной России.

«Заслуживает ли Карпин новый контракт? Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной.

У меня самого были контрольные матчи. В них сложно понять реальный потенциал игрока и команды в целом. Официальные игры всегда дают больше возможностей оценить футболистов. Там есть давление и много разных нюансов», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч. Подопечные Валерия Карпина в Москве обыграли сборную Сербии со счётом 4:0. Матч с национальной командой Парагвая, запланированный на 25 марта, был отменён после трагических событий в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл».