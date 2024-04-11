Команда Месси вылетела из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» уступил «Монтеррею» во втором матче ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 1:3.

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Форвард хозяев Брендон Васкес на 31-й минуте встречи счет открыл. Его точное попадание стало единственным в первой половине игры. После возобновления матча «Монтеррей» сумел забить еще два гола – отметились Херман Бертераме и Хесус Гальярдо.

За 10 минут до конца матча гости оказались в меньшинстве. Жорди Альба получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Под завершение встречи Диего Гомес сумел отыграть один гол. Лионель Месси записал на свой счет результативную передачу.

В первой игре «Монтеррей» одержал победу со счетом 2:1.