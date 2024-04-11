Объявлен лучший тренер РПЛ в марте

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что главный тренер «Ростова» Валерий Каприн был признан лучшим тренером чемпионата страны в марте. За него проголосовали все эксперты РПЛ и телеэксперты, а также большинство респондентов со стороны болельщиков.

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Напомним, в марте «Ростов» под руководством Карпина провёл 3 матча, в которых добыл 3 победы и набрал 9 очков. Помимо Валерия Георгиевича на звание лучшего тренера РПЛ в марте претендовали ещё четыре специалиста: