Объявлен лучший тренер РПЛ в марте

Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ в марте
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что главный тренер «Ростова» Валерий Каприн был признан лучшим тренером чемпионата страны в марте. За него проголосовали все эксперты РПЛ и телеэксперты, а также большинство респондентов со стороны болельщиков.
Напомним, в марте «Ростов» под руководством Карпина провёл 3 матча, в которых добыл 3 победы и набрал 9 очков. Помимо Валерия Георгиевича на звание лучшего тренера РПЛ в марте претендовали ещё четыре специалиста:
- Сергей Семак («Зенит», 3 матча, 5 очков, 1-е место);
- Марцел Личка («Динамо», 3 матча, 6 очков, 3-е место);
- Сергей Ташуев («Факел», 3 матча, 5 очков, 11-е место);
- Давид Деограсия («Оренбург», 3 матча, 5 очков, 14-е место).
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