Экс-директор «Чайки» выдал арбитров РПЛ, которые получали от него взятки

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян раскрыл имена арбитров РПЛ, которые получали от него взятки.

Ранее функционера оштрафовали на 1,8 млн рублей. Суд признал Баяна виновным в подкупе судей перед десятью матчами Второй лиги и организации договорного матча с «Черноморцем» в мае 2019 года.

10 апреля суд ужесточил наказание Баяну, запретив ему заниматься деятельностью в области профессионального спорта сроком на два года.