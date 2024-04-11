В РФС рассказали о переговорах с Карпиным

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с тренером Валерием Карпиным по новому контракту, передает РИА Новости.

«Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину. Есть дата окончания контракта, на этот временной промежуток и надо ориентироваться», — сказал Митрофанов.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч Россия — Парагвай был запланирован на 25 марта.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Карпин ответил на вопрос о будущем в сборной России

В своем последнем официальном матче сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Матч состоялся в ноябре 2021 года.