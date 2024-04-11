$93.22+0.47101.23+0.49
Войти в почту

Канчельскис: "Спартак", назначьте Мостового тренером, он не хуже Абаскаля

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой должен возглавить «Спартак». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Спартак» призвали назначить Мостового главным тренером
© РИА Новости
«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость? Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат», — сказал Канчельскис.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости