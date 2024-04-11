«Спартак» призвали назначить Мостового главным тренером

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой должен возглавить «Спартак». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость? Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат», — сказал Канчельскис.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.