КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» по итогам первого кубкового матча

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей, а «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России, который прошел в Москве, об этом сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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«Спартак» уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со счетом 1:2.

— На 24‑й минуте матча с сектора активной поддержки «Зенита» была брошена пластиковая бутылка, которая упала на нижний сектор стадиона. За бросание предметов с трибуны «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей. Сектор активной поддержки «Спартака» скандировал оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Ответная встреча пройдет 17 апреля в Санкт‑Петербурге.