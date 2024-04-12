В РФС рассказали, когда Россия сыграет со сборной из Европы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о сложностях в переговорах с Казахстаном о проведении очного матча. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы предлагали им уже встретиться, но пока что у нас не получается согласовать дату. Мы позитивно относимся друг к другу, дружим. Обмениваемся информацией по развитию футбола. С удовольствием сыграем друг против друга. Тем не менее они приняли решение сыграть с Арменией и Азербайджаном, хотя, повторюсь, мы предлагали. Там просто были договоренности до нашего предложения. Как только будет возможность — сыграем с ними», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.