Генсек РФС рассказал о контракте Карпина в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, комментируя возможное продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, заявил, что некоторые процессы любят тишину.

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Карпин работает с командой с 2021 года, совмещая этот пост с должностью главного тренера «Ростова». Действующий контракт Карпина с РФС истекает в августе 2024 года.

— Какова ситуация с контрактом Валерия Карпина в сборной?

— Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину.

— Когда ждать информации?

— Есть объективные сроки, окончание сезона, когда Валерию Георгиевичу есть на чем сосредоточиться. Есть дата окончания его контракта. На этот временной промежуток и надо ориентироваться, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».