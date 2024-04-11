Стало известно, когда может состояться отмененный из-за теракта матч Россия — Парагвай

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что товарищеский матч между Россией и Парагваем, который был отменен из-за теракта в «Крокусе», состоится не раньше 2025 года, передает РИА Новости.

«Сейчас мы с Федерацией футбола Парагвая подыскиваем дату в международном календаре. Но это точно не 2024 год, он у них занят», — сказал Митрофанов.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч Россия — Парагвай был запланирован на 25 марта.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В своем последнем официальном матче сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1. Матч состоялся в ноябре 2021 года.