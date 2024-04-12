Стало известно, зачем Холанд зашел в раздевалку «Реала» после матча ЛЧ

Mundo Deportivo: Холанд зашел в раздевалку "Реала" после ЛЧ за футболкой Модрича
Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил раздевалку мадридского «Реала» после первого матча Лиги чемпионов, чтобы попросить футболку Луки Модрича, передает Mundo Deportivo.
Холанд побеседовал с Модричем, назвав хорвата легендой.
Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:3.
Гости открыли счет уже на второй минуте. Отличился Бернарду Силва. Через десять минут Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота. Еще через две минуты мадридцы вышли вперед благодаря голу Родриго.
В середине второго тайма дальний удар Фила Фодена восстановил равновесие в счете, а через несколько минут Йошко Гвардиол вывел «Сити» вперед, забив свой первый мяч за английскую команду. Федерико Вальверде на 79-й минуте установил окончательный счет.
Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер».
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.