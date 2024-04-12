Объявлено, где пройдут соревнования по пляжному футболу на «Играх дружбы»

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин заявил, что место проведения соревнований по пляжному футболу в рамках турнира уже определено.

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В пятницу на форуме «Мы вместе. Спорт» проходит круглый стол на тему «Игр дружбы».

— Пляжный футбол на «Играх дружбы» пройдет не просто в «Лужниках», а на том же месте, где проводился чемпионат мира по пляжному футболу, — передает слова Сорокина корреспондент «Матч ТВ».

В России чемпионат мира проходил в 2021 году. Тогда золотые медали выиграла российская сборная, которая в финале победила команду Японии. Все матчи турнира были проведены на Фестивальной площади «Лужников».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.