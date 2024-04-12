«Родина» об интересе к Дзюбе: в теории и Роналду может присоединиться

Пресс-служба московской «Родины» отреагировала на информацию о возможном переходе в клуб форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, передает «Спорт-Экспресс».

«В теории к «Родине» и Криштиану Роналду может присоединиться», — сказали в «Родине».

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» в чемпионате России располагается на пятой строчке, набрав 36 баллов. В прошлом туре «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в Грозном. В следующем матче красно-зеленые сыграют против столичного ЦСКА. Матч пройдет 13 апреля. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.