Кварацхелия: безумие, что меня сравнивают с Марадоной

Футболист «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, как относится к сравнениям с легендарным экс-футболистом неаполитанцев Диего Марадоной.

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«Марадона? Он был одним из лучших игроков в истории футбола. Я думаю, что это безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним или пытаются это сделать. Конечно, мне это по душе. Когда вы играете в команде, в которой играл Марадона, вы получаете удовольствие. До того, как я приехал сюда, мой отец всегда говорил мне, что Марадона был лучшим, он был его кумиром», — приводит слова Кварацхелии журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.