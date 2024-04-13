Рашид Рахимов объяснил, почему «Рубин» не станет играть раскованно

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о стиле игры команды в Российской Премьер-Лиге.

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«Когда команда уверенно стоит на ногах в таблице РПЛ, нет ли соблазна сыграть раскованно? Нельзя этого делать. Здесь не имеет значения схема. Многие говорят, что у «Рубина» очень хорошо организованная команда и команда, умеющая играть, которая достаточно опасна и при организации обороны, и при переходных фазах. Но я стараюсь находить негатив, потому что, не находя его, ты не будешь двигаться вперёд. И я об этом всё время говорю команде: мы должны уметь стабилизировать свою игру, исправлять свои ошибки. Но это непросто, мы же все люди, и бывает, что эмоции перехлёстывают.

В Оренбурге, когда начали проигрывать, мы потеряли в организации игры, мы стали лезть вперёд, туда нестись, и уже открыли все зоны, а этого нельзя делать, нужно продолжать организованно играть до конца. Это процесс обучения, это процесс стабилизации, и он непростой, он достаточно длительный. Тем более, команда обновилась на процентов 80», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 22 матча. В 24-м туре чемпионата России казанцы сыграют с «Крыльями Советов» в воскресенье, 14 апреля.