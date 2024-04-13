Тренер «Краснодара» раскритиковал судью после поражения от «Зенита»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" раскритиковал главного арбитра матча Сергея Иванова, передает "Чемпионат".

"Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч", - сказал Мусаев.

"Краснодар" проиграл со счетом 1:2. На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел "Краснодар" вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес "Зениту" победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок "Краснодара" Витор Тормена.

В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" занимает первое место, набрав 47 очков. "Краснодар" располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское "Динамо". Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.