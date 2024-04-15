«Барса» прекратила поиски нового тренера. Клуб хочет назначить Маркеса, если Хави не передумает уходить (Diario Sport)
«Барселона» приостановила поиски нового главного тренера.
По информации Diario Sport, спортивный директор каталонцев Деку связывался с Роберто Де Дзерби, однако от его кандидатуры было решено отказаться из-за действующего контракта с «Брайтоном» и высоких отступных. Также в «Барселоне» теряет позиции идея о приглашении немецкого специалиста – единственным доступным кандидатом на данный момент остается Ханс-Дитер Флик. В клубе также опасаются, что приглашенный специалист не сможет адаптироваться в «Барселоне» и Ла Лиге.
Сообщается, что на данный момент клуб не исключает, что Хави изменит свое решение покинуть «Барселону» по окончании сезона – президент клуба Жоан Лапорта с радостью поддержит Хави, если он передумает покидать клуб, однако тренер должен будет объявить об этом решении публично. Считается, что ключевое влияние на будущее Хави окажут предстоящие матчи с «ПСЖ» и «Реалом».
Приоритетным вариантом «Барселоны» на случай, если Хави продолжит настаивать на своем уходе, является Рафаэль Маркес, возглавляющий «Барселону Б».
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«Барса» прекратила поиски нового тренера. Клуб хочет назначить Маркеса, если Хави не передумает уходить (Diario Sport)
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