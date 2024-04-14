Телохранитель Месси повалил болельщика на газон во время матча

"Интер Майами" благодаря голу Месси переиграл в гостях "Спортинг Канзас-Сити" - 3:2.

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Матч прошел в ночь на воскресенье на арене "Арроухед Стэдиум" в американском Канзас-Сити. Хозяева открыли счет на шестой минуте усилиями Эрика Томми. Гости отыгрались благодаря голу Диего Гомеса.

Во втором тайме Лионель Месси вывел "Интер Майами" вперед, но "Спортинг Канзас-Сити" смог восстановить равенство. Томми оформил дубль.

Победу команде Месси принес Луис Суарес.

Во время матча один из болельщиков выбежал на поле и собирался подбежать к Месси. Но телохранитель аргентинца догнал нарушителя и повалил его на газон.