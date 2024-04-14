"Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас" в домашнем матче

"Ливерпуль" проиграл дома "Кристал Пэлас" (0:1) в 33-м туре Английской Премьер-Лиги.

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Единственный гол в игре забил полузащитник "орлов" Эберечи Эзе, голевая передача на счету Тайрика Митчелла.

Для подопечных Юргена Клоппа это поражение стало вторым подряд на "Энфилде". В прошлой домашней игре "красные" уступили в первом матче Лиги Европы итальянской "Аталанте" (0:3).

Мерсисайдцы после 32 сыгранных матчей занимают третью строчку, набрав 71 очко. "Манчестер Сити" идет на первом месте с 72-мя очками, лондонский "Арсенал", имея одну игру в запасе, располагается на второй позиции, "канониры" набрали 71 очко.