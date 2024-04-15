Инсайдер раскрыл планы Алонсо после завоевания титула с «Байером»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ждёт, что через год или два к нему обратится мадридский «Реал». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, испанец отклонил предложения «Ливерпуля» и «Баварии» именно по этой причине. Мерсисайдский клуб при этом предлагал Алонсо контракт до 2027 года. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес видит в Хаби лучшего кандидата на замену Карло Анчелотти, который возглавляет «сливочных» прямо сейчас.

Напомним, накануне, 14 апреля, «Байер» обыграл «Вердер» в матче 29-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024 и досрочно выиграл чемпионский титул. Хаби Алонсо возглавляет «фармацевтов» с 2022 года.