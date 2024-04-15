Гильермо Абаскаль узнал о своем увольнении из «Спартака» во время утренней тренировки
Увольнение Абаскаля последовало после поражения «Спартака» идущему на последнем месте «Сочи».
Накануне стало известно, что руководство «Спартака» решило попрощаться с главным тренером Гильермо Абаскалем, который тренировал команду с 2022 года.
«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Также стало известно, что для самого Абаскаля увольнение стало неожиданностью, поскольку решение руководства клуба было ему объявлено во время утренней тренировки.
По информации Metaratings, 35-летний специалист не планировал покидать команду. После проведенной тренировки Абаскаль сообщил игрокам о своем уходе.
Отметим, сегодня «красно-белые» занимают с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На прошлой неделе команда проиграла матч идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.