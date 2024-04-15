Абаскаль узнал о своем увольнении из «Спартака» во время утренней тренировки

Увольнение Абаскаля последовало после поражения «Спартака» идущему на последнем месте «Сочи».

Накануне стало известно, что руководство «Спартака» решило попрощаться с главным тренером Гильермо Абаскалем, который тренировал команду с 2022 года.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также стало известно, что для самого Абаскаля увольнение стало неожиданностью, поскольку решение руководства клуба было ему объявлено во время утренней тренировки.

По информации Metaratings, 35-летний специалист не планировал покидать команду. После проведенной тренировки Абаскаль сообщил игрокам о своем уходе.

Отметим, сегодня «красно-белые» занимают с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На прошлой неделе команда проиграла матч идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.