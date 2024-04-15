Экс-тренер «Спартака»: увольнение Абаскаля могло случиться неделей ранее

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что для него не стала удивлением новость об отставке Гильермо Абаскаля из столичного клуба.

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По его мнению, испанскому специалисту повезло задержаться в клубе на неделю.

«Это было ожидаемо. Последнее время это витало в умах руководителей «Спартака». Просто они ждали подходящего случая. Если бы комната проиграла «Динамо», то его бы уволили тогда, думаю», — заявил Бушманов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.