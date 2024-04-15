«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом».

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«Быки» дома уступили петербуржцам (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ и отстали на 4 очка от лидера чемпионата России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», краснодарцы обратили внимание на эпизод на 97-й минуте встречи, когда, по их мнению, главный судья Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол вратаря Михаила Кержакова, сыгравшего на выходе.

Кроме того, в обращении «Краснодара» есть просьба оценить действия Иванова при соблюдении зенитовской стенкой положенного расстояния при пробитии хозяевами штрафных ударов, а также просьба объяснить интерпретацию арбитром единоборств.