Абаскалю предрекли проблемы с поиском работы

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «РБ Спорт» заявила, что испанский тренер Гильермо Абаскаль после увольнения из «Спартака» не найдет себе работу.

По ее мнению, никто из европейских клубов не будет с ним связываться.

«Больше нигде и никогда Абаскаль не найдет себе команду, я в этом уверена. Такие «специалисты» никому не нужны. За какие заслуги-то его звать? Если руководители европейских команд ознакомятся с его работой в «Спартаке», то не станут его приглашать», — заявила Смородская.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.