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Хави назвал трёх тренеров, оказавших на него наибольшее влияние

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал трёх специалистов, которые оказали на него наибольшее влияние.

Хави назвал трех тренеров, оказавших на него наибольшее влияние
© Чемпионат.com
«Луис Арагонес, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике — три тренера, повлиявших на меня больше всего. Сейчас, будучи тренером, я часто вспоминаю о них. Когда я размышляю над тем, что я должен сделать в тот или иной момент, то вспоминаю эту троицу», — приводит слова Хави испанское интернет-издание AS.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Вместе с клубом 44-летний специалист выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). Ранее Хави возглавлял катарский «Аль-Садд». Напомним, по завершении нынешнего сезона испанский специалист покинет каталонский клуб.

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