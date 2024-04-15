Хави назвал трех тренеров, оказавших на него наибольшее влияние

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал трёх специалистов, которые оказали на него наибольшее влияние.

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«Луис Арагонес, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике — три тренера, повлиявших на меня больше всего. Сейчас, будучи тренером, я часто вспоминаю о них. Когда я размышляю над тем, что я должен сделать в тот или иной момент, то вспоминаю эту троицу», — приводит слова Хави испанское интернет-издание AS.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Вместе с клубом 44-летний специалист выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). Ранее Хави возглавлял катарский «Аль-Садд». Напомним, по завершении нынешнего сезона испанский специалист покинет каталонский клуб.