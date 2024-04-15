Хаби Алонсо отреагировал на выигранный «Байером» титул в социальных сетях

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на выигранный «фармацевтами» чемпионский титул в нынешнем сезоне.

© Чемпионат.com

«Чемпионы Германии сезона-2023/2024. Приятные ощущения», — написал испанский специалист в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 14 апреля, состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.