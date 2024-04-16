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Баджо об отказе «Барсе» и «Реалу»: «В мое время, если ты уезжал за границу, ты терял шансы на попадание в сборную. А у меня игра за нее была навязчивой идеей»

Роберто Баджо объяснил, почему отказался от перехода в «Реал» или «Барселону».

Баджо объяснил, почему отказался от перехода в «Реал» или «Барселону»
© Sports.ru

Бывший нападающий сборной Италии ответил на вопрос о том, принял бы он многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.

«В те годы у меня было много предложений. Названия? «Барселона», «Реал». Но, в конце концов, я всегда предпочитал оставаться в своей стране, потому что всегда держал в уме сборную, когда нужно было дать ответ. В мое время все было совсем по-другому, потому что тогда, если ты решал уехать за границу, ты автоматически терял шансы на попадание в сборную. А у меня [игра за национальную команду] была навязчивой идеей», – сказал экс-игрок «Фиорентины» и «Ювентуса».
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