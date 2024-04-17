«Спартак» может выдать хорошую игру с «Зенитом», считает Тернавский

Бывший защитник «Спартака» Владислав Тернавский считает, что «красно‑белые» после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля могут показать хорошую игру в матче с «Зенитом». Встреча состоится в среду, 17 апреля, в Санкт‑Петербурге. В первом матче в Москве «Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1. — Возможен такой вариант, что команда встряхнется после отставки Абаскаля. Бывают ситуации, когда команда после увольнения тренера показывает хороший футбол. А бывает наоборот. В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты. Может, их вина в том, что Абаскаля уволили. Они могут подумать, что в этом есть их вина и выдать хорошую игру с «Зенитом», — цитирует Тернавского «Чемпионат». В воскресенье московский клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, «красно‑белыми» в ближайших матчах будет руководить босниец Владимир Слишкович. Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак» смотрите 17 апреля с 19:00 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Чемпионат