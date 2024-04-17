Трушечкин и Богданов прокомментируют матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Спортивные комментаторы Роман Трушечкин и Павел Богданов назначены на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Об этом сообщил телеграм-канал МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Ранее первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.