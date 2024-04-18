Личка высказался о заменах в матче Кубка России против «Оренбурга»

Тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о проведенных заменах в игре полуфинала Кубка России (Путь регионов) против «Оренбурга» (4:2).

© ФК "Динамо"

«Конечно, замены нам помогли: Карраскаль сделал голевой пас и забил, Тюкавин отличился, Чавес в середине помог качественными передачами и техникой. Очень рад, что смог выпустить на 15 минут Милана Майсторовича», — сказал Личка для официального сайта «Динамо».

«Динамо» победило «Оренбург» в гостевом матче полуфинала пути регионов Кубка России. Матч закончился со счетом 4:2. «Оренбург» покинул турнир.

В последних шести матчах «Динамо» выиграло два матча и потерпело четыре поражения. Обе победы «бело-голубые» одержали в Кубке России.