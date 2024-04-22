Хави готов остаться в «Барселоне» до 2025 года

Главный тренер «Барселоны» Хави готов задержаться в каталонском клубе до 2025 года, сообщает испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

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По информации источника, в ближайшее время специалист встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором сине-гранатовых Деку, чтобы обсудить возможное продолжение сотрудничества. Напомним, в конце января Хави заявил, что покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона.

При этом действующий контракт специалиста с клубом рассчитан как раз до лета 2025 года. Сам Хави неоднократно отмечал, что принял единственно правильное решение и менять его не собирается. Сине-гранатовых испанский тренер возглавил в 2021 году.