Кин об «МЮ»: «Не вижу характера у этой команды – они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают»
Рой Кин считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.
Вчера «МЮ» обыграл «Ковентри» (3:3, пенальти – 4:2) и вышел в финал Кубка Англии. Во 2-м тайме манкунианцы пропустили три гола подряд при счете 3:0 в свою пользу.
«Магуайр в интервью после матча сказал: «Мы показали отличный характер». Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.
Очевидно, они очень качественные [игроки], но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.
Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».
Кин об «МЮ»: «Не вижу характера у этой команды – они будто боятся побеждать. Они меня почти раздражают»
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