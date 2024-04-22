Де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы

Френки де Йонг выбыл до конца сезона после травмы в класико.

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Полузащитник «Барселоны» травмировался в добавленное время 1-го тайма матча с «Реалом» (3:2) в результате столкновения с Федерико Вальверде, который пытался пробить по воротам. Де Йонга унесли с поля на носилках, вместо него на поле вышел Педри.

Как передает Diario Sport, по результатам сегодняшнего медобследования у де Йонга диагностировано растяжение связок правого голеностопа.

Восстановление полузащитника займет около пяти недель – таким образом, Френки больше не сыграет за «Барселону» в нынешнем сезоне, однако ожидается, что он будет готов сыграть на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.