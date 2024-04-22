Игроки «Спартака» стали чаще улыбаться после увольнения Абаскаля

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как изменилась атмосфера в московской команде после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«Слишкович как-то расслабил игроков. У нас очень эмоциональные, добрые и душевные тренировки — все смеются и улыбаются. Давно такого не было. Надеюсь, что это принесет результат. Потихоньку приносит», — сказал Чернов.

14 апреля Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.