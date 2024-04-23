Видеообзор чемпионской победы «Интера» над «Миланом»

22 апреля состоялся центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались «Милан» и «Интер». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1. Благодаря этой победе «Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2023/2024.

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Уже на 18-й минуте гости открыли счёт в матче. В их составе забил защитник Франческо Ачерби. На 49-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество «Интера». На 80-й минуте Фикайо Томори сократил отставание в счёте. Но на большее «Милана» не хватило.

Напомним, «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Интер», в активе которого 86 очков, обеспечил себе первое место в чемпионате Италии за пять туров до завершения сезона.