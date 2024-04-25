Тренер «Локомотива» рассказал, почему Дзюба редко играет

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что форвард команды Артем Дзюба много пропустил из-за повреждений, передает «Матч ТВ».

«Мы Артема видим, он игрок команды. Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса. Мы с ним разговаривали, он готовится и помогает внутри команды», — сказал Галактионов.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

В прошлом туре «Локомотив» без помощи Дзюбы обыграл «Пари НН» (3:2).