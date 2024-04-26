Сборная России по футболу может сыграть в коммерческом турнире

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация прорабатывает идею международного коммерческого турнира, передает Sport24.

«Коммерческий турнир? Это было бы более интересно болельщикам. Он находится в проработке. Какие сборные? Южная Америка, Азия, Африка. План проведения ― 2025/2026 год», — сказал Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила Хорватии (0:1).

Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).