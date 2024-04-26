Сборная России по футболу может сыграть в коммерческом турнире

Глава РФС Дюков: мы прорабатываем международный коммерческий турнир
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация прорабатывает идею международного коммерческого турнира, передает Sport24.
«Коммерческий турнир? Это было бы более интересно болельщикам. Он находится в проработке. Какие сборные? Южная Америка, Азия, Африка. План проведения ― 2025/2026 год», — сказал Дюков.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила Хорватии (0:1).
Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).
Газета.Ru: главные новости